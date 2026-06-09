Водолазы, эхолоты и помощь из других регионов. Под Барнаулом третьи сутки ищут пропавшего на воде 19-летнего парня

Поиски 19-летнего парня продолжаются Фото: ДПСО "ЛизаАлерт".

Под Барнаулом третьи сутки ищут 19-летнего парня. По предварительным данным спасателей, молодой человек мог утонуть в районе поселка Бельмесево. Сейчас акваторию Оби прочесывают водолазы, спасатели и десятки добровольцев. Работу сильно осложняют глубокие водовороты и сильное подводное течение. Местным отрядам не хватает ресурсов, поэтому на беду уже откликнулись профильные специалисты из Новосибирской области и Санкт-Петербурга. Рассказываем, как продвигается поисковая операция.

Водовороты и помощь из других регионов

Заявка на горячую линию поисковиков поступила в воскресенье 7 июня. Ориентировка была следующая: пропал парень ростом 167 сантиметров, нормального телосложения, с русыми волосами и карими глазами. В день исчезновения был одет в серую футболку и темную куртку.

Координаторы собрали данные, и пришли к выводу, что молодой человек ушел под воду. Как позже напишут в официальном сообществе «ЛизаАлерт» – искать в районе Бельмесево крайне тяжело. Обь здесь отличается резкими перепадами глубины, водоворотами и очень сильным подводным течением. Поскольку у алтайского подразделения нет собственных специалистов для погружений, добровольцы работают исходя из главного правила – не увеличивать количество пострадавших.

Пешие поиски юноши завершены Фото: ДПСО "ЛизаАлерт".

В первый же день волонтеры запросили помощь профильных оперативных служб, однако свободных людей не оказалось. С начала года, напомним, в регионе утонули уже 10 человек, и экстренные ведомства перегружены вызовами.

Несмотря на это, к поискам удалось привлечь 35 человек. Береговые линии полностью отработали пешие группы из Алтайского края и Новосибирской области. Поверхность реки осматривали с помощью эхолотов и подводных камер местные жители на собственных лодках, а также новосибирские специалисты водного направления.

Ситуация изменилась на вторые сутки, 8 июня. К поискам подключились сотрудники городского Управления ГО и ЧС, а также краевые спасатели. Координацию подводных работ взяла на себя прибывшая из Санкт-Петербурга руководитель водного направления «ЛизаАлерт» Светлана Соловьёва, а под воду спустились водолазы из Новосибирской области.

К моменту выпуска материала 9 июня парня так и не обнаружили. Операция продолжается, и отряду нужна помощь добровольцев. Пешие задачи завершены, но требуются люди для дежурства на береговых постах и владельцы моторных лодок, оборудованных эхолотами. Кроме того, круглосуточному штабу необходимо горячее питание для поисковиков и бензин для техники. Подробности можно узнать в официальном сообществе VK.

«Люди тонут не как в фильмах»

Пока на реке идут поиски, волонтеры выпустили памятку для всех, кто проводит время у воды:

«Люди тонут не как в фильмах. Они не кричат и не машут руками. Всё происходит тихо и быстро», – объясняют поисковики.

Специалисты рекомендуют купаться только на официально оборудованных пляжах. Категорически нельзя нырять в незнакомых местах, заплывать за буйки или приближаться к судам. Отдельное внимание волонтеры обращают на экипировку. Так, надувные матрасы, круги и нарукавники – всего лишь «пляжные игрушки». Средством спасения является только спасательный жилет, и он должен быть надет на каждого, кто выходит на лодке или сапе на открытую воду.

Волонтеры напоминают правила безопасности на воде Фото: ДПСО "ЛизаАлерт".

Особые, более строгие правила касаются безопасности детей. За ребенком у водоема обязан безотрывно следить только трезвый взрослый. Поручать присмотр старшим братьям и сестрам нельзя. Подросток может растеряться, не успеть позвать на помощь или погибнуть сам, пытаясь вытащить тонущего. Опасность представляют даже обычные дачные участки, поэтому волонтеры призывают плотно закрывать бочки и колодцы.

«Ребенку, чтобы утонуть, достаточно нескольких сантиметров глубины. Вода не обратит внимания на то, как сильно вы любите своего ребенка. Когда он уйдет под воду, вы не услышите ни звука. Вы обернетесь – а там только вода. Ровная, спокойная. Как будто ничего не было», – говорится в заявлении.

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