В преддверии Дня России партия «Новые люди» поддержала семьи участников СВО

Фото: Павел Клинов

В преддверии Дня России партия «Новые люди» совместно с благотворительным фондом «Новые решения» провели социальную акцию «Неделя героев», направленную на поддержку семей участников специальной военной операции.

С 9 по 11 июня представители партии и фонда посетили семьи военнослужащих в Рубцовске, Алейске и Барнауле, чтобы лично познакомиться с их потребностями и оказать адресную помощь.

Так, в Алейске поддержали многодетную семью Лошковых с пятью детьми, которой потребовалась бытовая техника и помощь в подготовке младшего ребёнка к детскому саду. Для семьи Тимаевых из Рубцовска приобрели необходимые вещи для троих дочерей. В Барнауле поддержку получит семья Ежовых: попросили о консультации по мерам поддержки и содействии в организации детской игровой площадки возле дома.

Руководитель партии «Новые люди» в Алтайском крае Никита Федюнин отметил:

Фото: Павел Клинов

«За каждым участником специальной военной операции стоит семья, которая ежедневно сталкивается со своими заботами и трудностями. Наша задача — быть рядом и помогать там, где это действительно необходимо. Важно, чтобы семьи защитников страны чувствовали поддержку и знали, что не остаются один на один со своими проблемами. Именно поэтому партия «Новые люди» поддержала проведение акции «Неделя героев».

Для фонда «Новые решения» помощь участникам специальной военной операции и их семьям — это не разовая акция, а системная работа, которая ведется уже несколько лет.

«Мы регулярно взаимодействуем с военнослужащими, оказываем поддержку подразделениям. С 2023 года мы отправили 38 гуманитарных конвоев общим объемом более 800 тонн. Но помощь нужна не только на передовой — она необходима и семьям наших бойцов. В рамках акции нам важно было услышать людей, узнать об их потребностях и помочь в конкретных жизненных ситуациях», — рассказал Илья Кононов, директор Общественно полезного благотворительного фонда поддержки населения Алтайского края «Новые решения».

Организаторы подчеркивают, что акция «Неделя героев» носит адресный характер и формируется на основании реальных запросов семей военнослужащих. В партии «Новые люди» сообщили, что готовы помогать не только материально, но и в решении организационных и социальных вопросов.