«Ростелеком» в Алтайском крае помогает старшему поколению осваивать смартфоны

Фото: «Ростелеком»

«Ростелеком» принял участие в зональном семинаре-совещании руководителей Центров общения старшего поколения, которые работают на базе клиентских служб Отделения Социального фонда России по Алтайскому краю. Компания представила учебное пособие «Основы работы на смартфоне» и передала центрам часть тиража для дальнейшего распространения. Теперь ознакомиться с изданием смогут пожилые люди из 25 районов региона.

Учебник разработан в рамках благотворительного проекта «Азбука интернета», реализуемого «Ростелекомом» совместно и Социальным фондом России (СФР). Издание помогает пенсионерам осваивать современные мобильные устройства и повышать уровень цифровой грамотности. В пособии подробно описано, как устанавливать полезные приложения и пользоваться популярными сервисами, включая портал «Госуслуги» и сайт СФР.

Оксана Кравченко, начальник управления организации работы клиентских служб ОСФР по Алтайскому краю:

«С этого года новым направлением в работе центров стала помощь старшему поколению в освоении цифровых сервисов. Учебные пособия станут отличным помощником для наших подопечных. Они не только повысят цифровые знания, но и научат безопасному использованию гаджетов. Благодарим партнеров за поддержку нашей инициативы».

Фото: «Ростелеком»

Сергей Лавренюк, директор Алтайского филиала «Ростелекома»:

«Мы предоставляем возможность самостоятельного обучения. Те, кто предпочитает "живые" книги, могут взять печатное пособие и изучить его в свободное время в домашней обстановке. На сайте проекта «Азбука интернета» доступна электронная версия учебника, включая расширенные курсы, например, "Кибербезопасность», который поможет более уверенно обращаться с мобильным телефоном и избегать финансовых потерь».

Учебные материалы проекта «Азбука интернета» (18+) получили положительную рецензию Института информатизации образования Российской академии образования.

Рекламодатель: ПАО "Ростелеком", ИНН 7707049388