Как Алтайский край потратил бюджет в 2025 году: главное с публичных слушаний

Открытые обсуждения Фото: АКЗС.

10 июня в Парламентском центре Алтайского края прошли открытые обсуждения по проекту закона «Об исполнении краевого бюджета за 2025 год».

В публичных слушаниях приняли участие депутаты краевого Заксобрания, представители Счетной палаты Алтайского края, Совета муниципальных образований Алтайского края, руководители органов исполнительной власти Алтайского края и органов местного самоуправления, представители общественных и научных организаций края.

Мероприятие открыл председатель АКЗС Александр Романенко. А главные цифры и итоги озвучили два докладчика: заместитель председателя Правительства региона и министр финансов Данил Ситников, а также председатель профильного комитета АКЗС по бюджету и экономике Александр Локтев.

Председатель АКЗС Александр Романенко Фото: АКЗС.

Бюджет: доходы и расходы

Доходы краевой казны за 2025 год составили 198,3 миллиарда рублей - это на 113% больше, чем годом ранее. Из них собственные налоговые и неналоговые поступления принесли 128,8 миллиарда, а помощь из центра (безвозмездные поступления) - 69,5 миллиарда. Что касается трат, то расходы бюджета достигли 215,9 миллиарда рублей, показав рост в 120% по сравнению с 2024 годом.

Как отметил Данил Ситников, по темпу роста налоговых и неналоговых доходов Алтайский край занял второе место среди субъектов Сибирского федерального округа и 28 место по Российской Федерации. Кроме того, край активно участвует в национальных и федеральных проектах - финансовый план по ним выполнен на 97%, а это выше, чем в среднем по России.

«Мы реализовали указы Президента РФ, обеспечив своевременные социальные выплаты и направив значительные средства на поддержку участников СВО и их семей», - уточнил министр финансов.

Здоровье жителей: деньги на медицину

С отчетом о работе Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) выступила его директор Марина Богатырева. Главная статья расходов здесь - финансирование территориальной программы ОМС. В 2025 году на это ушло 53,9 миллиарда рублей, что на 7,3 миллиарда больше, чем в 2024-м.

«Стоит подчеркнуть, что финансирование профилактических мероприятий в сфере первичной медико-санитарной помощи продолжает значительно увеличиваться. В 2025 году сумма, выделенная на эти цели была на 34% выше, чем в 2024 году и составила 4,8 млрд рублей», – заявила Богатырева.

Доходы краевой казны за 2025 год составили 198,3 миллиарда рублей Фото: АКЗС.

Социалка, СВО и налоги

Александр Локтев в своем выступлении отметил, что закон о бюджете-2025 с учётом всех корректировок выполнен без сбоев: росли и поступления, и расходы. Самые внушительные траты (а именно 68% от всех) направлены на социальные нужды. Дополнительные деньги получили образование, медицина, культура и спорт. На поддержку участников СВО и их семей выделено 16 миллиардов рублей, и, как ожидается, в 2026 году эта сумма станет ещё больше.

Доходы региона в 2025 году росли в основном за счет собственных доходов.

«Налоговые доходы в бюджет края увеличились за счет налогов на прибыль, НДФЛ, налог на совокупный доход, транспортный и ряд других», – сообщил парламентарий.

Что дальше?

В ходе слушаний состоялся живой обмен мнениями. Все предложения и замечания, поступившие к отчету, обещали учесть при планировании бюджета на следующий год и на плановый период. Теперь депутаты рассмотрят законопроекты об исполнении бюджетов на сессии АКЗС 17 июня.