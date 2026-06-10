«Производительность труда»: в алтайском санатории подвели промежуточные итоги в рамках федерального проекта

Для применения технологий бережливого производства был выбран пилотный поток «Предоставление санаторно-курортных услуг»

В АО «Санаторий Сосновый бор» состоялось совещание по итогам трех месяцев реализации мероприятий федерального проекта «Производительность труда», входящего в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

Для применения технологий бережливого производства был выбран пилотный поток «Предоставление санаторно-курортных услуг». Это направление охватывает все подразделения санаторного комплекса и затрагивает максимальное количество производственных процессов, что делает его наиболее подходящим вариантом для реализации мероприятий федерального проекта.

В первые три месяца сотрудники санатория при помощи специалистов Регионального центра компетенций составили подробную карту всех рабочих процессов и выявили 54 проблемы. Для их устранения запланировано 74 мероприятия. Большая часть проблем будет устранена в ближайшие три месяца, оставшиеся коллектив санатория решит самостоятельно в следующие 2,5 года участия в проекте. Параллельно с работой на пилотном потоке члены рабочей группы активно обучались с помощью ИТ-платформы производительность.рф.

«Несмотря на сложность, этап диагностики принёс положительные результаты. Благодаря вовлечённости команды нам удалось обнаружить неожиданные проблемы, которые ранее оставались незамеченными. Теперь наша задача выполнить все мероприятия, продолжать выявлять новые недочёты, устранять потери и тиражировать успешные практики», – прокомментировал участие в федеральном проекте генеральный директор санатория Иван Минаков.

Справочно

Эксперты федерального проекта «Производительность труда», который входит в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» помогают компаниям улучшать бизнес-процессы. Принять участие в федпроекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей (180 млн. рублей – для компаний туристической отрасли), осуществляющие деятельность в базовых несырьевых отраслях экономики. Для участия в проекте оставьте заявку на ИТ-платформе производительность.рф.

Национальные проекты России

Социальная реклама КАУ "АЦКР"

ИНН 2224142728