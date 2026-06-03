Доходы и расходы бюджета Алтайского края выросли

Вопрос рассмотрят на сессии АКЗС Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко представил в Алтайское краевое законодательное собрание законопроект о внесении изменений в краевой бюджет на 2026 год и плановый период. Об этом сообщает сайт АКЗС.

Планируется увеличить доходы бюджета на 3 млрд 081 млн рублей, доведя их до 207 млрд 926 млн рублей. Рост поступлений обусловлен увеличением налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений, а также ожидаемым исполнением бюджета в текущем году.

Расходы бюджета также вырастут на 7 млрд 272 млн рублей, достигнув общей суммы в 226 млрд 085 млн рублей. Дополнительные средства будут направлены на поддержку отдельных категорий граждан, включая участников СВО и их семьи, финансовую помощь муниципалитетам, социальную сферу, модернизацию дорожной инфраструктуры и другие статьи расходов. Рассмотрение законопроекта об изменениях в бюджете запланировано на очередной сессии АКЗС 17 июня.

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