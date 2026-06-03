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НовостиОбщество3 июня 2026 7:24

В Алтайском крае пересмотрели назначение единого пособия для многодетных семей

Пересмотр коснулся 388 семей
Александр Коровниченко
Пересмотр коснулся 388 многодетных семей

Пересмотр коснулся 388 многодетных семей

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отделение Социального фонда России по Алтайскому краю внесло изменения в назначение единого пособия для многодетных семей. Теперь семьи с тремя и более детьми могут продолжать получать выплату, даже если их доход превышает установленный норматив не более чем на 10 %. Об этом сообщили в пресс-службе отделения.

Новые правила вступили в силу в мае. Семьи, которым ранее было отказано из-за незначительного превышения доходов, теперь получают пособие без необходимости повторного обращения и подачи документов. Пересмотрено назначение пособия для 388 семей.

Размер выплаты составляет 50 % от регионального прожиточного минимума на ребёнка. В Алтайском крае в 2026 году это будет 8175 рублей на каждого ребёнка ежемесячно.

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