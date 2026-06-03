В Барнауле началась приемка отремонтированных дорог

Отремонтированный участок дороги Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

Сегодня, 3 июня, заместитель главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин провел выездное совещание по приемке дорог после ремонта в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Первая приемка прошла на улице Антона Петрова (1,5 км от ул. Попова до ул. Малахова), важной транспортной артерии, связывающей три района города. На малом Павловском тракте (1 км от ул. Сиреневой до ул. Шумакова) также завершен ремонт. На обоих участках выполнено фрезерование, устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальта, замена бортового камня и высотное регулирование колодцев. Работы выполнены досрочно, и на верхний слой покрытия предоставляется пятилетняя гарантия.

В рамках нацпроекта продолжаются работы на улице Попова и проспекте Ленина, а также планируется ремонт на улицах Солнечная Поляна, Попова (второй участок), проспектах Строителей и Ленина. В общей сложности в этом году капитально отремонтируют более 26 километров дорог.

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