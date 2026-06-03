В Рубцовске восстанавливают аварийный мост

Ремонт начался еще в прошлом году Фото: Минтранс Алтайского края.

В Рубцовске завершают капитальный ремонт муниципального моста через водоотводной канал Алейской оросительной системы на улице Тракторной. За 40 лет эксплуатации сооружение устарело и не справлялось с интенсивным движением. На реконструкцию выделили 89 миллионов рублей, и проект рассчитан на два года. Об этом сообщает Минтранс Алтайского края.

Вместо старой узкой переправы с разъездом по знакам приоритета построят полноценную двухполосную дорогу шириной 3,5 метра в каждом направлении. Также появятся пешеходные дорожки, защитные ограждения и выделенные полосы безопасности. Общая длина моста — более 94 метров. Проект важен для промышленной жизни города, так как мост расположен на выезде из Рубцовска рядом с федеральной трассой А-322.

Активное строительство началось в прошлом году с демонтажа старого сооружения, установки фундамента, свай и балок. В этом году работы завершат: уложат асфальт, установят ограждения и устроят водоотвод.

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