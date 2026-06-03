В Рубцовске срочно расселяют жильцов аварийного многоквартирного дома

Встреча с жильцами дома Фото: пресс-службы администрации Рубцовска.

В Рубцовске власти занимаются переселением владельцев квартир аварийного дома на улице Жуковского, 1. Дом признан аварийным и подлежащим сносу. Срок расселения жильцов установлен до 31 декабря 2029 года. Но 28 мая в администрации города прошло заседание, на котором было принято решение ввести режим повышенной готовности в отношении этого дома. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В здании расположено 24 квартиры, находящиеся в собственности граждан. Шесть собственников уже получили выкупную стоимость за свои квартиры. В связи с угрозой жизни и здоровью жильцов дома, заместитель главы города, начальник управления по ЖКХ и экологии Олег Обухович, совместно со специалистами управления провел собрание с собственниками помещений. Жителям разъяснили необходимость освободить квартиры и предложили два варианта временного проживания:

1. Подбор жилого помещения по договору коммерческого найма с последующей компенсацией затрат на аренду Администрацией города.

2. Рассмотрение вопроса о предоставлении временного жилья из муниципального маневренного фонда.

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