В Барнауле снесли аварийный дом на улице 1-я Западная

Процесс сноса Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

В Октябрьском районе Барнаула завершили демонтаж аварийного дома по адресу 1-я Западная, 47а. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Двухэтажный дом, построенный в 1949 году, был признан аварийным в 2020 году. Владельцам 16 квартир выплатили компенсации, и они переселились в новые квартиры. Демонтаж проводила компания «КАСКАДСТРОЙ» с 29 мая по 1 июня.

В Октябрьском районе остается 51 аварийный дом. С 2022 по 2026 годы в районе снесли 72 аварийных дома.