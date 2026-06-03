В Барнауле провели срочную операцию рогатому пациенту

Операцию провели козленку. Фото: Управление ветеринарии по Барнаулу

В барнаульскую ветеринарную клинику в Центральном районе на улице Короленко, 109 поступил необычный пациент. Козленку требовалась экстренное проведение руменотомии. Об этом сообщили в Управление ветеринарии по Барнаулу.

Руменотомия — это хирургическая процедура, при которой вскрывают рубец крупного рогатого скота для удаления инородных тел, токсичных веществ или слежавшихся кормовых масс.

Операция прошла успешно и в управлении поделились фотографией выздоравливающего пациента.

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