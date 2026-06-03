Для самок присасывание – жизненно необходимо, а для самцов – как перекус: алтайские специалисты разоблачили главные мифы про клещей

С начала эпидсезонана Алтае зарегистрировали уже почти 4 тысячи случаев присасывания клещей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае с начала эпидемического сезона зарегистрировали уже почти 4 тысячи случаев присасывания клещей. Маленькие паразиты могут не просто доставить дискомфорт, но и заразить человека крайне опасными заболеваниями. В разгар клещевого сезона специалисты регионального управления Роспотребнадзора раскрыли главные мифы про кровососов.

Миф №1. Клещи живут на березах и нападают на людей сверху.

Факт. На самом деле клещи не умеют прыгать, лазить по деревьям или летать. Как правило, они поджидают жертву в траве. Чаще всего клещи любят сидеть в засаде вдоль тропинок и дорожек.

Миф №2. Пьют кровь и заражают людей только самки клещей.

Самка клеща действительно представляет наибольшую угрозу с точки зрения длительности контакта. Ей нужно много крови (в сотни раз больше собственного веса), поэтому она присасывается на несколько дней, сильно увеличиваясь в размерах. Именно из-за этого её легко заметить. Самцу кровь нужна в гораздо меньшем количестве - в основном для поддержания жизнедеятельности и поиска самки для оплодотворения. Он не увеличивается в размерах так, как самка. Его питание длится от нескольких минут до нескольких часов. Хотя самец пьет кровь недолго, он все равно может быть переносчиком тех же самых инфекций (клещевой энцефалит, боррелиоз и др.), что и самка.

Миф №3. Чем ближе клещ присосался к голове, тем быстрее развивается заболевание.

Неважно, к какой части тела присосался клещ. Скорость развития и тяжесть заболевания зависят не от места укуса, а от того, попал ли возбудитель инфекции в кровь и как на него отреагирует иммунная система человека.

Миф №4. Клещи предпочитают людей в светлой одежде.

У таежного клеща, который является основным переносчиком энцефалита в России, нет глаз. Клещ забирается на кончик травинки или ветки и ждет, когда мимо пройдет потенциальный хозяин, чтобы зацепиться за него, и ему абсолютно все равно, какого цвета на вас одежда – он её не видит. Светлая одежда рекомендуется, так как на ней темного паразита гораздо легче заметить и вовремя снять.

Миф №5. Обнаружив на теле клеща, следует залить его подсолнечным маслом, чтобы он вылез самостоятельно.

Это один из самых опасных и распространенных мифов. Заливание маслом или другими жидкостями опасно. Лучше, как можно скорее удалить клеща. Для этого можно использовать «клещедер» или прочную нить.

Миф №6. Определить зараженного энцефалитом клеща можно по крестику на спине.

Внешний вид клеща абсолютно ничего не говорит о том, является ли он носителем инфекции. Иксодовые клещи могут иметь разную окраску и рисунок на спинке (включая тот самый «крестик»), но это лишь видовые или индивидуальные особенности. Зараженный клещ внешне ничем не отличается от незараженного. Единственный надежный способ узнать истину - сдать паразита в специализированную лабораторию для анализа.

Миф №7. Вакцинация защищает от всех инфекций, которые передают клещи.

На сегодняшний день существует эффективная вакцина только от клещевого энцефалита. Она является самым надежным способом защиты от этого тяжелого заболевания. Однако клещи являются переносчиками и других опасных инфекций, от которых прививок нет. Поэтому даже вакцинированным людям необходимо соблюдать все меры неспецифической профилактики: использовать репелленты, носить закрытую одежду и проводить тщательный осмотр тела после прогулок в лесу или парке.

Что делать, если вас укусил клещ

В случае, если вы обнаружили присосавшегося клеща, обратитесь за медицинской помощью в травмпункты или в поликлиники по месту жительства для оказания первичной помощи. Медик примет решение о необходимости своевременной профилактики – назначения профилактических препаратов и (или) введения иммуноглобулина. Посмотреть адрес лабораторий для анализа клеща можно по ссылке на странице управления.

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