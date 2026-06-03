Почти 1500 частных домов в Барнауле переведут на газ

Заседание в мэрии Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

В администрации Барнаула прошло совещание по проекту «Чистый воздух». Обсуждались меры по снижению вредных выбросов, особенно через газификацию частного сектора. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так до 2030 года планируется газифицировать 1495 частных домов. В 2026 году подключат 100 домов. Для этого предусмотрены субсидии до 250 тысяч рублей на дом. Подрядчики проводят обходы и консультации, оценивают возможность подключения домов к газу. Особое внимание уделяется информированию жителей о преимуществах программы. Многие уже заинтересованы в переходе на газ.

Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей Татьянин подчеркнул важность взаимодействия власти, подрядчиков и жителей. Районные администрации должны продолжать информационную работу и помогать специалистам оформлять документы. Дополнительную информацию о программе газификации можно получить в комитете по энергоресурсам и газификации по телефонам: 370 405, 370 408, 370-409.

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