На Алтае налоговая сообщает работодателям о долгах сотрудников

Налоговая имеет право уведомлять работодателей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года налоговая служба Алтайского края уведомила 2 126 работодателей о задолженности их сотрудников по налогам. В результате удалось сократить число должников более чем на 9 тысяч, которые заплатили в бюджет 132,4 млн рублей. Об этом сообщает региональное управление ФНС.

Налоговая служба имеет право информировать работодателей о налоговых долгах сотрудников, соблюдая законодательство о персональных данных. Это делается для снижения задолженности и поддержки экономики. В письмах работодателям напоминают о важности своевременной уплаты налогов, которые идут на финансирование медицины, образования, обороны и социальных нужд.

Также в уведомлениях перечисляются последствия неуплаты: принудительное взыскание, запрет на выезд за границу, арест имущества и начисление пеней.