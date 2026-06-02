Что за индустриальный парк построят в Барнауле

В сентябре в Барнауле планируют начать строительство первого в регионе индустриального парка. Он будет находиться на пересечении улицы Звёздной и Павловского тракта, на месте бывшего хозяйства «Индустриальное».
Это специально подготовленная территория для размещения производственных предприятий. На такой площадке уже есть всё необходимое для запуска завода или цеха: готовая инфраструктура (дороги, электричество, вода), земля промышленного назначения и подходящие помещения.
Главная задача любого индустриального парка - обеспечить бизнес готовой инфраструктурой, тем самым снизить издержки на запуск производств, а также по возможности привлечь производственные компании и для совместной работы. Например, нередки варианты, когда в одном парке работают две взаимосвязанные компании: допустим, одна делает электроприборы, а другая - комплектующие к ним. Им не нужно возить детали через весь город или из другого региона. Близкое расположение снижает расходы на логистику, помогает заключить долгосрочные и выгодные контракты. В итоге обе компании больше зарабатывают. Именно поэтому индустриальные парки – это точки притяжения для бизнеса.
В конце марта министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка подвёл итоги работы промышленного и энергетического комплексов региона за 2025 год. При этом он сразу обозначил, что экономика работала в режиме так называемого охлаждения.
«Охлаждение экономики» простыми словами – это период, когда деньги становятся дорогими (кредиты невыгодны), компании реже вкладываются в развитие, а спрос на промышленную продукцию падает.
- Для предприятий это означало дорогие кредиты, сокращение инвестиционных программ, снижение спроса на технику, оборудование и комплектующие, а также более осторожное поведение рынка в целом. В этих условиях часть сборочных производств в стране переходила на неполную занятость и простои, а это напрямую било по заказам для предприятий Алтайского края, - отмечают в Союзе промышленников Алтайского кря.
По итогам 2025 года индекс промышленного производства в Алтайском крае составил 97,8%. Это ниже 100% - значит, физические объемы выпуска в целом сократились. Но не всё так плохо. Ряд секторов (производство одежды, химических веществ, готовых металлических изделий и др.) показал уверенный рост и развитие благодаря внедрению современных технологий и запуску новых продуктов.
«Несмотря на негативный эффект от охлаждения экономики, предприятия края продолжают разрабатывать новые виды изделий, ставить на производство востребованную технику, оборудование и комплектующие», – отметил во время отчета Вячеслав Химочка.
В завершение своего доклада министр обозначил основные задачи на 2026 год. В их числе - запуск первого индустриального парка в Алтайском крае. Власти рассчитывают, что он станет новой точкой роста для промышленности региона и привлечёт дополнительные инвестиции.
Идея создания индустриального парка в Барнауле появилась в начале 2020-х годов. Для ее реализации требовалось два основных условия: финансирование на обустройство территории и, главное, поправки в генплан города. В итоге изменения в Генплан утвердили в конце 2024 года. А в 2025-м государство выделило деньги на необходимую инфраструктуру.
Индустриальный парк создается при поддержке федерального правительства - в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края на 2025-2030 годы. Всего из федерального бюджета по этой программе регион получит 6 миллиардов рублей – по миллиарду в год. Из них на строительство индустриального парка уже направлено более 700 млн рублей.
Территория индустриального парка в Барнауле составит 65 гектаров, на которых в будущем будут построены производственные, складские и офисные помещения.
Управлением промплощадки занимается специализированная компания «Алтайпромпарк». Именно ей переданы в долгосрочную аренду земельные участки, выделенные под создание парка. В настоящее время компания уже приступила к проектированию объектов полноценной инженерной и транспортной инфраструктуры. Их строительство планируют начать в сентябре. По итогу в парке будет построен водозаборный узел, автодорога с кольцевой проезжей частью и ливневкой, водопроводы, канализация, локальные очистные сооружения, сети газоснабжения. Согласно планам, создать все необходимую инфраструктуру должны сделать до конца 2027 года.
Резидентам будут предоставлять земельные участки на основе конкурсного отбора инвестиционных проектов. Интерес к новому индустриальному парку у бизнеса есть. По словам его гендиректора Михаила Рухлина, около 10 компаний уже рассматривают возможность разместить на современной площадке свои производства.
«Будущий резидент индустриального парка должен представить проект создания промышленного производства с объёмом вложений не менее 50 миллионов рублей на каждый запрашиваемый гектар и завершить проектирование и строительство в течение 18 месяцев с даты предоставления участка», - отметил в своем канале губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
За последние десять лет, с 2015-го по 2025 год, количество индустриальных парков в России увеличилось в четыре раза. Сейчас в стране 313 действующих индустриальных парков, еще 185 - в стадии создания. Наибольшее количество промплощадок находится в Московской области, Республике Татарстан, Ленинградской области, Республике Башкортостан, Калужской, Челябинской и Свердловской областях, Санкт-Петербурге.
