Что за индустриальный парк построят в Барнауле

На территории индустриального парка построят производственные, складские и офисные помещения

В сентябре в Барнауле планируют начать строительство первого в регионе индустриального парка. Он будет находиться на пересечении улицы Звёздной и Павловского тракта, на месте бывшего хозяйства «Индустриальное».

Что такое индустриальный парк

Это специально подготовленная территория для размещения производственных предприятий. На такой площадке уже есть всё необходимое для запуска завода или цеха: готовая инфраструктура (дороги, электричество, вода), земля промышленного назначения и подходящие помещения.

Главная задача любого индустриального парка - обеспечить бизнес готовой инфраструктурой, тем самым снизить издержки на запуск производств, а также по возможности привлечь производственные компании и для совместной работы. Например, нередки варианты, когда в одном парке работают две взаимосвязанные компании: допустим, одна делает электроприборы, а другая - комплектующие к ним. Им не нужно возить детали через весь город или из другого региона. Близкое расположение снижает расходы на логистику, помогает заключить долгосрочные и выгодные контракты. В итоге обе компании больше зарабатывают. Именно поэтому индустриальные парки – это точки притяжения для бизнеса.

В каком состоянии промышленность Алтайского края

В конце марта министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка подвёл итоги работы промышленного и энергетического комплексов региона за 2025 год. При этом он сразу обозначил, что экономика работала в режиме так называемого охлаждения.

«Охлаждение экономики» простыми словами – это период, когда деньги становятся дорогими (кредиты невыгодны), компании реже вкладываются в развитие, а спрос на промышленную продукцию падает.

- Для предприятий это означало дорогие кредиты, сокращение инвестиционных программ, снижение спроса на технику, оборудование и комплектующие, а также более осторожное поведение рынка в целом. В этих условиях часть сборочных производств в стране переходила на неполную занятость и простои, а это напрямую било по заказам для предприятий Алтайского края, - отмечают в Союзе промышленников Алтайского кря.

По итогам 2025 года индекс промышленного производства в Алтайском крае составил 97,8%. Это ниже 100% - значит, физические объемы выпуска в целом сократились. Но не всё так плохо. Ряд секторов (производство одежды, химических веществ, готовых металлических изделий и др.) показал уверенный рост и развитие благодаря внедрению современных технологий и запуску новых продуктов.

«Несмотря на негативный эффект от охлаждения экономики, предприятия края продолжают разрабатывать новые виды изделий, ставить на производство востребованную технику, оборудование и комплектующие», – отметил во время отчета Вячеслав Химочка.

В завершение своего доклада министр обозначил основные задачи на 2026 год. В их числе - запуск первого индустриального парка в Алтайском крае. Власти рассчитывают, что он станет новой точкой роста для промышленности региона и привлечёт дополнительные инвестиции.

Каким будет индустриальный парк в Барнауле

Идея создания индустриального парка в Барнауле появилась в начале 2020-х годов. Для ее реализации требовалось два основных условия: финансирование на обустройство территории и, главное, поправки в генплан города. В итоге изменения в Генплан утвердили в конце 2024 года. А в 2025-м государство выделило деньги на необходимую инфраструктуру.

Индустриальный парк создается при поддержке федерального правительства - в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края на 2025-2030 годы. Всего из федерального бюджета по этой программе регион получит 6 миллиардов рублей – по миллиарду в год. Из них на строительство индустриального парка уже направлено более 700 млн рублей.

Территория индустриального парка в Барнауле составит 65 гектаров, на которых в будущем будут построены производственные, складские и офисные помещения.

Управлением промплощадки занимается специализированная компания «Алтайпромпарк». Именно ей переданы в долгосрочную аренду земельные участки, выделенные под создание парка. В настоящее время компания уже приступила к проектированию объектов полноценной инженерной и транспортной инфраструктуры. Их строительство планируют начать в сентябре. По итогу в парке будет построен водозаборный узел, автодорога с кольцевой проезжей частью и ливневкой, водопроводы, канализация, локальные очистные сооружения, сети газоснабжения. Согласно планам, создать все необходимую инфраструктуру должны сделать до конца 2027 года.

Кто станет резидентом

Резидентам будут предоставлять земельные участки на основе конкурсного отбора инвестиционных проектов. Интерес к новому индустриальному парку у бизнеса есть. По словам его гендиректора Михаила Рухлина, около 10 компаний уже рассматривают возможность разместить на современной площадке свои производства.

«Будущий резидент индустриального парка должен представить проект создания промышленного производства с объёмом вложений не менее 50 миллионов рублей на каждый запрашиваемый гектар и завершить проектирование и строительство в течение 18 месяцев с даты предоставления участка», - отметил в своем канале губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

КСТАТИ

За последние десять лет, с 2015-го по 2025 год, количество индустриальных парков в России увеличилось в четыре раза. Сейчас в стране 313 действующих индустриальных парков, еще 185 - в стадии создания. Наибольшее количество промплощадок находится в Московской области, Республике Татарстан, Ленинградской области, Республике Башкортостан, Калужской, Челябинской и Свердловской областях, Санкт-Петербурге.

