Жара до +31 градуса ожидается днем 3 июня в Алтайском крае

Жаркая погода сохранится на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае днем 3 июня сохранится жаркая погода. Местами температура перевалит за +30 градусов. Об этом сообщает региональный ЦГМС.

По территории края ожидается от +26 до +31 градуса, по востоку чуть прохладнее – местами от +20 до +25. Будет преимущественно без осадков. Ветер подует с северо-востока со скоростью 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В Барнауле температура воздуха будет держаться на уровне от +27 до +29 градусов. Осадков в краевой столице не ожидается.

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