Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 июня 2026 1:02

Жара до +31 градуса ожидается днем 3 июня в Алтайском крае

Осадков не предвидится
Александр Коровниченко
Жаркая погода сохранится на Алтае

Жаркая погода сохранится на Алтае

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае днем 3 июня сохранится жаркая погода. Местами температура перевалит за +30 градусов. Об этом сообщает региональный ЦГМС.

По территории края ожидается от +26 до +31 градуса, по востоку чуть прохладнее – местами от +20 до +25. Будет преимущественно без осадков. Ветер подует с северо-востока со скоростью 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В Барнауле температура воздуха будет держаться на уровне от +27 до +29 градусов. Осадков в краевой столице не ожидается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Синоптики дали прогноз погоды на лето-2026 в Алтайском крае