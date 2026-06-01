Синоптики дали прогноз погоды на лето-2026 в Алтайском крае

Календарное лето началось в Алтайском крае с аномально жаркой погоды. По данным синоптиков в регионе 1-5 июня местами в западных районах ожидается пекло под +30 градусов и выше. А по вероятностному прогнозу Гидрометцентра России предстоящее лето в целом будет аномальным и по температуре, и по осадкам.
По температуре в первый месяц лета возможны небольшие превышения. В Барнауле средняя месячная температура составляет 18,2 градуса.
А вот дождей ожидается меньше нормы, особенно засушливая погода прогнозируется по юго-востоку.
Середина лета в Алтайском крае может оказаться немного холоднее привычной. В краевой столице столбики термометров покажут на единицу ниже обычного при среднемесячной норме для Барнаула ровно 20 градусов.
А осадков ожидается в пределах климатической нормы.
А вот в последний месяц лета температура превысит обычные значения, особенно это заметят жители центральных и южных районов края.
Средняя августовская температура в Барнауле обычно держится на отметке 17,6 градуса. Дождей в последний месяц лета также не ожидают больше обычного – осадки будут в пределах многолетних показателей.
