Пропавший в Алтайском крае мальчик найден погибшим на четвертые сутки поиска

Инцидент произошел 28 мая Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт».

В Смоленском районе Алтайского края завершились поиски несовершеннолетнего, пропавшего у реки Поперечной. На четвертые сутки поисковых работ тело мальчика было обнаружено в воде без признаков жизни, сообщили в региональном отряде «ЛизаАлерт».

По данным следствия, трагедия произошла в селе Смоленское. Несколько подростков без разрешения родителей пришли на берег реки. Дети зашли в воду недалеко от берега, однако в какой-то момент один из мальчиков оступился, провалился в подводную яму и ушел под воду. По факту утопления ребенка в СУ СК РФ по Алтайскому краю уже возбуждено уголовное дело.

В «ЛизаАлерт» пояснили, что волонтеры намеренно не объявляли массовый сбор добровольцев и не публиковали отчеты в сети.

«Такое решение продиктовано суровой необходимостью: хаотичное скопление неподготовленных людей на берегу могло безвозвратно уничтожить важные следы и помешать работе специалистов. Вода не прощает суеты. Цена ошибки – жизнь пропавшего», – пишут специалисты.

За четыре дня спасатели, полиция и местные жители осмотрели километры береговой линии, пока тело ребенка не было найдено на поверхности воды.