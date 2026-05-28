11-летний мальчик утонул в реке Поперечная на Алтае

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту утопления 11-летнего мальчика в Смоленском районе.

Как сообщили в прокуратуре и СК по региону, 28 мая днем в селе Смоленское несколько подростков, не смотря на запрет родителей, пришли на берег реки Поперечная. Дети зашли в воду и стали бродить недалеко от берега. Один из мальчиков оступился и провалился в яму, после чего ушел под воду и утонул.

Бийский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время проводятся поисковые работы и следственные мероприятия.

«Следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливают обстоятельства трагедии», - сказали в СУ СК.

Также территориальная прокуратура проводит проверку причин и условий произошедшего и соблюдения законодательства. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль.