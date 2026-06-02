«Жить по-новому безопасно»: в Барнауле прошла акция при поддержке «Новых людей»

Фото: Юлия Монина

1 июня, в Международный день защиты детей, в Барнауле прошла социальная акция, направленная на повышение безопасности на дорогах. При поддержке партии «Новые люди» на тротуарах рядом с пешеходными переходами появились временные надписи, призывающие пешеходов быть внимательнее.

Цели акции - профилактика дорожно-транспортного травматизма и формирование культуры безопасного поведения. Организаторы выбрали для размещения надписей 30 точек по всему городу, включая районы рядом со школами, детскими садами и местами с высокой аварийностью.

Надписи были сформулированы так, чтобы мгновенно привлечь внимание к самым частым причинам ДТП:

«Жить по-новому безопасно - сойди с велосипеда»;

«Жить по-новому безопасно - отвлекись от телефона»;

«Жить по-новому безопасно - возьми ребёнка за руку».

«Безопасность детей должна быть безусловным приоритетом для общества. Очень важно использовать понятные и современные способы напоминания о правилах дорожного движения. Простая фраза перед пешеходным переходом может заставить человека на секунду остановиться, убрать телефон и сохранить себе жизнь или здоровье. Именно поэтому мы поддержали проведение этой акции», - отметил депутат Барнаульской городской Думы от партии «Новые люди» Никита Федюнин.

Организаторы также сообщили, что планируют провести аналогичную акцию в Бийске, чтобы помочь сформировать привычку безопасного поведения у жителей всего Алтайского края.