«Жить по-новому безопасно»: в Барнауле прошла акция при поддержке «Новых людей»

1 июня, в Международный день защиты детей, в Барнауле прошла социальная акция, направленная на повышение безопасности на дорогах. При поддержке партии «Новые люди» на тротуарах рядом с пешеходными переходами появились временные надписи, призывающие пешеходов быть внимательнее.
Цели акции - профилактика дорожно-транспортного травматизма и формирование культуры безопасного поведения. Организаторы выбрали для размещения надписей 30 точек по всему городу, включая районы рядом со школами, детскими садами и местами с высокой аварийностью.
Надписи были сформулированы так, чтобы мгновенно привлечь внимание к самым частым причинам ДТП:
«Жить по-новому безопасно - сойди с велосипеда»;
«Жить по-новому безопасно - отвлекись от телефона»;
«Жить по-новому безопасно - возьми ребёнка за руку».
«Безопасность детей должна быть безусловным приоритетом для общества. Очень важно использовать понятные и современные способы напоминания о правилах дорожного движения. Простая фраза перед пешеходным переходом может заставить человека на секунду остановиться, убрать телефон и сохранить себе жизнь или здоровье. Именно поэтому мы поддержали проведение этой акции», - отметил депутат Барнаульской городской Думы от партии «Новые люди» Никита Федюнин.
Организаторы также сообщили, что планируют провести аналогичную акцию в Бийске, чтобы помочь сформировать привычку безопасного поведения у жителей всего Алтайского края.