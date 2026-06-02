Артем Седунов занял пост главного тренера хоккейного клуба «Динамо-Алтай»

Трудовой договор с тренером заключен на год. Фото: пресс-службы "Динамо-Алтай"

Главным тренером хоккейного клуба «Динамо-Алтай» назначен Артём Седунов. Контракт со специалистом рассчитан на сезон 2026/2027, сообщает пресс-служба барнаульской команды.

ДОСЬЕ:

Артем Седунов родился в 1988 году, является воспитанником омской школы хоккея и в игровом прошлом выступал на позиции защитника. В КХЛ он играл за хабаровский «Амур» и ХК «Сочи», а в ВХЛ защищал цвета тольяттинской «Лады», «Химика», «Рязани» и «Молота-Прикамье».

Тренерскую карьеру Седунов начал в 2020 году в Рязани, где со временем прошел путь от наставника молодежки до главного тренера основной команды. Позже он входил в тренерский штаб новокузнецкого «Металлурга» и тульского АКМ, а также с декабря 2024 по декабрь 2025 года занимал пост главного тренера курганского «Зауралья». Минувший игровой сезон специалист завершал в ХК «Тамбов».

Примечательно, что Седунов уже знаком барнаульским болельщикам: сезон 2024/2025 он начинал в «Динамо-Алтай» в качестве тренера по работе с защитниками.

На этом посту он сменит Владимира Гусева – ранее «Комсомолка» писала, что весь прежний тренерский мостик во главе с экс-наставником покинул команду.