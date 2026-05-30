Тренерский штаб ХК «Динамо-Алтай» в полном составе покидает клуб

Имя нового главного тренера узнаем совсем скоро. Фото: пресс-службы ХК "Динамо-Алтай"

В барнаульском хоккейном клубе «Динамо-Алтай» намечается перезагрузка. В конце мая у всей руководящей команды истекают сроки контрактов, и продлевать их руководство не планирует. Об этом сообщила пресс-служба коллектива.

Пост главного тренера покидает Владимир Гусев. Он пришел в команду в середине прошлого сезона, 21 ноября. За это время под его началом барнаульцы провели 37 матчей, но показать высокий результат не смогли, выиграв всего 12 встреч – лишь треть от общего числа игр.

Вслед за главным тренером команду покидают и его помощники – Владимир Сапожников и Олег Марзоев. Их трудовые соглашения также подошли к концу.

Кроме того, в конце мая клуб расстается с тренером вратарей Александром Лукьяновым. Он работал в штабе три сезона, начиная с лета 2023 года.

Кто займет вакантные места в тренерском штабе барнаульцев, станет известно позже.