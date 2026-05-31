НовостиОбщество31 мая 2026 7:32

В День защиты детей в Барнауле будет теплая погода без осадков

Сильного ветра не ожидается
Александра САПОЖКОВА
Погода в Барнауле 1 июня 2026

Фото: Олег УКЛАДОВ.

1 июня, в День защиты детей, в Барнауле будет благоприятная погода.

По данным региональных синоптиков, температура поднимется до +23,+25 градусов, осадков не ожидается, ветер восточный 3-8 метров в секунду.

В целом по краю температура составит +28,+33 градуса. Местами по северо-востоку возможен небольшой дождь, в некоторых районах ветер до 13 метров в секунду, утром местами туман.

Напомним, что 1 июня в Барнауле пройдет масса праздничных мероприятий для детей на открытом воздухе.