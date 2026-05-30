Афиша на 1 июня 2026 в Барнауле: куда сходить с ребенком в День защиты детей

День защиты детей в Барнауле 2026

Несмотря на то, что в этом году День защиты детей выпадает на понедельник, в городе пройдет множество развлекательных мероприятий. Публикуем афишу на 1 июня 2026 в Барнауле.

«Праздник детства и добра» (0+)

Место и время: парк «Центральный» (пр. Социалистический, 11), с 10:00 до 14:00.

В День защиты детей городские библиотеки проведут для ребят литературно-игровую программу.

Для маленьких посетителей подготовили мастер-классы и увлекательные игры. Девчонки и мальчишки смогут поучаствовать в викторинах и получить призы.

Фестиваль «Движение Первых» (6+)

Место и время: парк «Центральный» (пр. Социалистический, 11), начало в 14:00.

1 июня состоится масштабный Фестиваль детства и юности «Движение Первых», открывающий летний сезон активностей для молодёжи.

Участников ожидает насыщенная программа: работа интерактивных площадок, викторины, встречи с известными людьми в сфере спорта, искусства, общественными деятелями, журналистами, мастер-классы и многое другое.

Как отмечают организаторы, мероприятие станет стартовой площадкой для новых достижений и открытий.

Для участия в фестивале необходимо пройти регистрацию по ссылке.

«Ура! Зажигает детвора!» (0+)

Место и время: парк «Центральный» (пр. Социалистический, 11), начало в 17:00.

Праздничная программа в парке продолжится праздником «Ура! Зажигает детвора!» Он откроется в 17 часов большим концертом творческих коллективов. Кроме того, запланированы познавательные квесты, мастер-классы, интерактивные игры и даже массовый хоровод с матрешкой.

«День улыбок и приключений» (0+)

Место и время: парк «Лесная сказка» (ул. Энтузиастов, 12), с 10:00 до 21:00.

Праздник начнется с выступления вокальных и хореографических коллективов Барнаула (10:00–17:00).

С 10:00 до 13:00 будет работать интерактивная площадка Госавтоинспекции с демонстрацией патрульного автомобиля, а с 12:00 до 20:00 - интерактивные площадки от партнёров (коммерческих организаций, барнаульского зоопарка, детской школы искусств АГИК).

С 18:00 до 21:00 пройдет концерт детских вокально-инструментальных ансамблей ДК Сибэнергомаш.

С 18:00 до 20:00 - квест по безопасности и урок для родителей от волонтерского поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Золотая пора детства» (0+)

Место и время: Музей редкой книги, ул. Профинтерна, 35, начало в 16.00. Вход свободный, количество мест ограничено.

1 июня в стенах музея откроется выставка «Золотая пора детства». Ее главные герои - детские игрушки времен СССР из собрания художника, реставратора и коллекционера Татьяны Аржановой.

Игрушками можно будет полюбоваться до 1 июля. А вторая часть выставки пройдёт в июле-августе: вниманию юных гостей представят ретро-коллекции детских книг из фонда музея.

Выставка будет интересна не только детям, но и взрослым.

«Приходите к нам, чтобы окунуться в детство и вспомнить его самые яркие и трогательные моменты!» - призывают организаторы.

«Изумрудное детство» (0+)

Место и время: парк «Изумрудный», пр. Комсомольский, 128, начало в 14.00.

1 июня в парке состоится фестиваль творчества «Изумрудное детство».

С 14:00 до 16:50 юных посетителей и их родителей ждут выступления творческих коллективов.

С 17:00 до 18:00 — концертная программа Алтайского краевого дворца творчества детей и молодёжи.

С 18:00 до 19:30 — программа «ПРО ЧИР».

С 19:30 до 20:00 состоится закрытие.

«Наш фестиваль - это концертные программы, выступления творческих коллективов, ярмарка ремесленников и интерактивные площадки», - говорят в парке.

«Фестиваль детской психологии» (0+)

Место и время: амфитеатр парка «Изумрудный», пр. Комсомольский, 128, начало в 16.00.

Такой фестиваль впервые пройдет в Барнауле. В 16.00 начнётся познавательно-интерактивная программа с практическими упражнениями и танцевальной анимацией.

В 18.00 - повтор программы для новых посетителей парка и фестиваля.

С 16.00 и до 20.00 рядом с амфитеатром будут работать локации участников фестиваля. Детские психологи представят разные подходы в работе: игровую, арт-, песочную и другие методики. Родители и дети смогут получить миниконсультации и пройти квест с призами.

«Это первое мероприятие созданного недавно Сообщества детских психологов Барнаула. В него входят профессиональные детские психологи, работающие в частной практике, консультационных центрах и образовательных учреждениях. Цель - профессиональная поддержка и развитие, а также популяризация детской психологии», – говорят организаторы.

«Планета детства» (0+)

Место и время: парк «Арлекино», ул. Георгия Исакова 149А, начало в 10.00.

В 10:00 на аллее мастеров откроется ярмарка мастеров. Посетителей будут ждать уникальные игрушки ручной работы, авторские украшения, уютные вещицы и необычные сувениры.

С 14:00 до 18:00 пройдут мастер-классы по изготовлению шкатулок, изделий из мха и природного материала.

С 15:00 до 17:00 состоится программа с аниматором-фермером: игры, конкурсы и подарки.

С 16:00 до 18:00 гостей будут развлекать Микки и Мини Маус.

«На празднике ожидаются концерт, зажигательные танцы, весёлые игры и незабываемые эмоции для детей всех возрастов», - отмечают в парке.

А еще много-много вкусностей: можно будет продегустировать крио-мороженое, свежую выпечку с разнообразными начинками и молочные продуктов (от творога и греческого йогурта до айс-латте и сгущённого молока).

Мультфильм «Кощей. Тайна живой воды» (6+)

Место и время: во всех кинотеатрах города, расписание и цену билетов можно уточнять на сайтах kino-mir.ru и pioneer-cinema.ru

Мечты должны сбываться. И даже у самого страшного злодея — Кощея. Который в тайне, как оказалось, мечтает не о власти и богатствах, а о тихом семейном счастье.

«Целых триста лет Кощеевых поисков избранницы наконец увенчались успехом, приготовления к свадьбе с Варварой идут полным ходом. И, казалось бы, не за горами исполнение его заветной мечты, но разве в сказках бывает всё так складно и предсказуемо? Вот и Кощею придется побороться за свое счастье, преодолевая коварный план новой правительницы Тридевятого царства – Моревны», - говорится в анонсе.

Чтобы спасти любимую, Кощею предстоит найти доброго молодца Елисея и вместе с Колобком отправиться в опасное путешествие.

Мультфильм «Лео и Тиг. Дорога на Байкал» (0+)

Место и время: во всех кинотеатрах города, расписание и цену билетов можно уточнять на сайтах kino-mir.ru и pioneer-cinema.ru

Маленькие леопард и тигрёнок Лео и Тиг отправляются в далёкое путешествие на озеро Байкал, чтобы вернуть домой потерявшуюся нерпу Луфи. В пути они встречают новых друзей: красную панду Джу и царя обезьян Укуна, а также сталкиваются со злым вождём табуна коней Тенгри-Ханом, который сам мечтает захватить нерпу. Ведь тот, кто вернёт Луфи, получит в награду выполнение любого желания от хозяина Байкала — великого дракона Лусуда, говорится в анонсе.

«Волшебник изумрудного города» (0+)

Место и время: Алтайский государственный музыкальный театр, пр. Комсомольский, 108, в 18:00. Цена билета: 350-400.

Это мюзикл по мотивам сказочной повести Александра Волкова. Ребята отправятся в увлекательное путешествие вместе со знакомыми и любимыми персонажами навстречу волшебным мечтам.

Как Железный Дровосек обретёт любящее и чуткое сердце? Как соломенный Страшила станет самым умным пугалом? Как добрый и милый Лев поверит в свою смелость? Вместе с Элли и Тотошкой они преодолеют все испытания, обязательно разоблачат хитрецов, победят злодеев, и, конечно, станут настоящими друзьями.

