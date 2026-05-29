В селе Тальменка капитально отремонтируют здание поликлиники

Обсуждение хода работ Фото: АКЗС.

В 2026 году Тальменская поликлиника начнет капитальный ремонт двухэтажного здания площадью 932 кв.м. В рамках визита на объект председатель комитета АКЗС по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Игорь Панарин, министр здравоохранения Дмитрий Попов и представители подрядной организации обсудили план работ. Об этом сообщает пресс-служба АКЗС.

Основные вопросы касались перемещения кабинетов, сохранения объема и качества медицинских услуг, а также обеспечения комфортного посещения поликлиники во время ремонта. В рамках работ в здании демонтируют и отремонтируют коммуникации (35 млн рублей), а в 2027 году завершат внутренние работы (21 млн рублей). Завершение ремонта запланировано на первый квартал 2027 года.

Игорь Панарин подчеркнул важность соблюдения графика и высокого качества работ. В рамках проекта также запланировано строительство ФАПа в селе Кашкарагаиха в 2027 году и врачебной амбулатории в селе Озерки в 2030 году.

