В Барнауле в июне начнется ремонт гимназии №80

Учеников распределят по трем школам на время ремонта

В Барнауле летом 2026 года начнется капитальный ремонт гимназии №80, который продлится до августа 2027 года. В ходе работ будут обновлены все помещения, заменены системы водоснабжения, электроснабжения, отопления и вентиляции, а также модернизированы учебные кабинеты и рекреации. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На время ремонта ученики гимназии будут временно распределены по трем ближайшим школам, чтобы сохранить очный формат обучения и избежать переуплотнения классов. С родителями учащихся уже проведены разъяснительные беседы.

Власти обсудили возможные риски срыва сроков сдачи объекта. Прокурор Железнодорожного района Артем Тимофеев проверил ресурсы подрядчика, который заверил, что все работы будут выполнены в срок. Заместитель главы администрации по социальной политике Александр Артемов подчеркнул важность соблюдения графика и контроля за ходом работ.

