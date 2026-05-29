В барнаульском микрорайоне «Поток» приступают к сносу аварийных домов

Дом готовят к сносу Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

В Барнауле начали подготовку к сносу первого аварийного многоквартирного дома в микрорайоне «Поток» в рамках проекта комплексного развития территории. Дом на улице Петра Сухова, 67, построенный в 1956 году, признали аварийным в 2018 году. Его отключение от инженерных коммуникаций завершилось в апреле-мае, а снос планируют провести в июне. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Проект комплексного развития территории «Поток» предполагает масштабное обновление жилого фонда, включая строительство новой жилой застройки и создание инфраструктуры. В проект вошли 29 аварийных домов, которые будут расселены и снесены за счет застройщика.

Всего в Октябрьском районе 52 аварийных дома, из которых 43 стали аварийными с 2022 года. Также в ближайшие 15 лет планируется расселить и снести 16 ветхих домов в рамках проекта.

