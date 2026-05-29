Подростка на велосипеде насмерть сбил автомобиль на дороге в Алтайском крае

Вечером 27 мая в Зональном районе Алтайского края автомобиль насмерть сбил подростка на велосипеде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Случилось ДТП в 18:30 на 19-м километре автодороги К-035 «Бийск — Соколово — Солдатово». Сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место аварии, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, водитель 1975 года рождения, управляющий автомобилем «Subaru XV» и двигавшийся из поселка Соколово в сторону Бийска, сбил мальчика-велосипедиста 2010 года рождения.

В результате столкновения ребенок скончался на месте происшествия.

