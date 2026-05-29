На Алтае подростки издевались над мальчиком и записали происходящее на видео

Видео с издевательствами появилось в сети

В селе Новониколаевка Рубцовского района подростки издевались над мальчиком и снимали это на видео. Ролик с жестокостью попал в сеть, и мама пострадавшего обратилась в полицию. Инцидент произошел 20 апреля, но видео распространилось в мае.

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку после сообщения о насилии над ребенком. Проверка организована территориальной прокуратурой. При подтверждении фактов будут приняты меры.

Следственный комитет зарегистрировал доследственную проверку по факту хулиганства с применением насилия. Следователи установят все обстоятельства и участников происшествия.

