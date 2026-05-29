На покупку оборудования в рубцовское ДК выделят дополнительно 60 млн рублей

Здание было отремонтировано. Фото: страница Виктора Томенко Вконтакте

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение о выделении дополнительных 60 миллионов рублей на приобретение оборудования для ДК «Тракторостроитель» в Рубцовске. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Дом культуры капитально отремонтировали за счет средств краевого бюджета. Общая сумма вложений в проект на период с 2023 по 2025 годы составила 201,4 миллиона рублей. В ходе ремонта здание было полностью обновлено: от инженерных сетей до крыши и фасада. Сейчас в театральный зал планируется приобрести кресла, а также звуковое, световое и механическое оборудование, одежду сцены и светодиодный экран.

ДК «Тракторостроитель» является одним из ключевых культурных центров Рубцовска. В его состав входят три зала: театральный на 758 мест, спортивный зал и зал для малых форм работы.

