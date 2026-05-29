Кадры, которые сняли дети, содержат крайне жестокие сцены

В одном из сел Рубцовского района группа подростков издевалась над маленьким мальчиком и снимала происходящее на видео, которое позднее было опубликовано в сети. Ролик с недетской жестокостью дошел до мамы потерпевшего, после чего она обратилась в правоохранительные органы.

Как сообщает канал «Блогерша Рубцовск» в Max, кадры, которые сняли дети, содержат крайне жестокие сцены. На них несколько мальчиков 10-12 лет издеваются над 10-летним младшеклассником. Пока ребенок захлебывается от слез и кричит «Не надо», другие дети пытаются ему засунуть палку в рот и радостно смеются. Складывается ощущение, будто их забавляет издевательство над мальчишкой… В какой-то момент дети и вовсе угрожают своей жертве, что изобьют и совершат с ним половое насилие.

Инцидент произошел еще 20 апреля, но видео было распространено в мае. 13 мая мама ребенка увидела видео, и до сих пор находится в шоке. Директор школы обещала, что передаст информацию участковому, но якобы до сих пор дело не сдвинулось с мертвой точки. Блогер обратилась к правоохранительным и надзорным органам и призвала их взять ситуацию под свой контроль. Уточняется, что потерпевшему необходим психолог.

«Жестокость не должна оставаться «детской шалостью», которую потом тихо замнут, прикроют фразами «они же маленькие» и разойдутся по домам. Когда ребёнка унижают, запугивают, снимают это на видео и смеются, это уже не игра. Это сигнал бедствия. И для пострадавшего, и для общества, которое должно, наконец, перестать делать вид, что ничего страшного не произошло», - пишет автор канала.

Участников инцидента якобы установили. Дети зимой уже пытались издеваться над мальчиком, но он смог от них сбежать. Весной они повторили попытку. Кроме того, как пишет блогер, по селу гуляют якобы другие видео, на которым «зафиксированы надругательства над несовершеннолетними».

По данным СУ СК и прокуратуры по Алтайскому краю, по данному сообщению проводятся проверки.

«По данному сообщению следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю зарегистрирована доследственная проверка на наличие признаков преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия», - отметили в следкоме.

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа будут установлены все обстоятельства, которые изложены в соцсетях. Принятие процессуального решения контролируется территориальной прокуратурой.

Как добавили в ГУ МВД по Алтайскому краю, сотрудники органов внутренних дел установили несовершеннолетних. По данному факту проводится проверка. Пострадавший ребенок 2016 года рождения направлен для прохождения судебно-медицинской экспертизы.

