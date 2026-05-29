Освещение появится на дорогах в 20 населенных пунктах Алтайского края

Свет появится на ряде региональных дорог Фото: Минтранс Алтайского края.

В 2026 году в 20 населенных пунктах Алтайского края на региональных дорогах появится более 40 км искусственного освещения. На эти цели из бюджета выделено 217,5 млн рублей. Особое внимание будет уделено зонам рядом с образовательными учреждениями и остановками общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта региона.

В поселке Центральный по дороге Калманка - Новороманово – Лебяжье будет освещено более 3,6 км, что важно для безопасности школы. В Новороманово и Калманке осветят 3,5 и 0,3 км соответственно. В Залесовском районе на трассах Мартыново - Тогул - Залесово, Тальменка - Залесово и Подъезд к с. Залесово появится 7,5 км освещения. В Каменском районе работы проведут в селах Новоярки, Поперечное и Толстовский. В Баевском районе осветят две дороги в Плотаве на 3,8 км. В Быстроистокском районе фонари установят в Новопокровке (3,2 км) и Верх-Ануйском (1,3 км).

Освещение появится также в Утянке Хабарского района, Фирсово Первомайского района, Ключевском, Егорьевском, Ельцовском и Петропавловском районах, а также в Сетовке Советского района (3,5 км). Все приборы оснащены системой автоматического снижения нагрузки ночью на 50%.

