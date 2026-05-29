В Алтайском крае почти 1300 супружеских пар получили выплаты к «золотой» свадьбе

В Алтайском крае с начала года почти 1300 семейных пар, отмечающих 50-летний юбилей совместной жизни, получили единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Общая сумма выплат составила более 12,8 млн рублей. Эта мера поддержки введена по инициативе Губернатора Виктора Томенко в 2025 году.

Для получения выплаты супруги могут подать заявление в управление социальной защиты населения или МФЦ. При необходимости помощь в оформлении могут оказать на дому. Для оформления нужны паспорта, свидетельство о браке и банковские реквизиты.

