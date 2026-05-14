НовостиОбщество14 мая 2026 12:32

Барнаульские молодожены сыграли свадьбу в необычных нарядах

Пара решила поддержать русскую культуру
Александра САПОЖКОВА
Гости поддержали идею. Фото: управление юстиции Алтайского края

В барнаульском Дворце бракосочетания прошла яркая и необычная церемония. Алексей и Ольга Власовы захотели сделать один из самых важных дней своей жизни по-настоящему запоминающимся. Вместе с приглашёнными они выбрали для свадебной церемонии русские народные костюмы.

Как сообщили в управлении юстиции Алтайского края, решение провести торжество в национальном стиле супруги приняли совместно, чтобы внести свою лепту в поддержку русской культуры. Алексей и Ольга когда-то учились в одной школе, однако после этого их дороги надолго разошлись. Спустя годы судьба снова свела их уже во взрослом возрасте, и тогда между ними возникли искренние чувства. Влюблённые решили связать свои жизни и создать семью.

Сейчас супруги мечтают о детях и большом доме, в котором смогут собираться близкие, родственники и друзья.