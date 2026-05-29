Жителя Рубцовска суд лишил излишков пенсии

Житель Рубцовска, получал повышенную выплату к страховой пенсии по инвалидности как лицо, имеющее на иждивении нетрудоспособного члена семьи. Однако, когда его лишили родительских прав на дочь, он об этом не сообщил в социальный фонд. В результате он продолжал получать уже не полгавшуюся ему надбавку в течение нескольких лет. Об этом сообщили в пресс-службе Управления по обеспечению деятельности мировых судей.

После выявления факта неправомерного получения средств, Отделение Социального Фонда России по Алтайскому краю обратилось в суд с исковым заявлением о взыскании излишне выплаченной пенсии. Мировой судья судебного участка №5 г. Рубцовска признал требования истца законными и обоснованными, взыскав с местного жителя сумму излишне выплаченной пенсии, а также госпошлину за подачу заявления в суд.

Мировой судья сообщает, что, согласно действующему законодательству, пенсионеры должны своевременно уведомлять территориальные органы о любых изменениях изменениях, влияющих на размер или право на получение выплат.

