Новый терминал аэропорта в Барнауле строили фиктивные бетонщики

Суд вынес приговор Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Директор обособленного подразделения компании «МСУ-1» в Барнауле, занимающегося строительством нового аэровокзального комплекса, был обвинен в мошенничестве. По данным объединенной пресс-службы судов Алтайского края, он нанял двух бетонщиков, не планируя требовать от них выполнения обязанностей.

С июня по ноябрь 2024 года на счета фиктивных сотрудников, контролируемые руководителем, поступило более 1,6 миллиона рублей. Эти средства он использовал по своему усмотрению. Подсудимый признал свою вину частично. Его действия подпадают под часть 3 статьи 159 УК РФ, которая предусматривает ответственность за хищение чужого имущества путем обмана с использованием служебного положения в крупном размере.

Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно и запретил заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в коммерческих организациях на три года. Кроме того, суд постановил взыскать с обвиняемого 1,6 миллиона рублей в пользу компании «МСУ-1» для возмещения материального ущерба, причиненного его действиями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Микрокредитную организацию на Алтае оштрафовали из-за навязчивых СМС