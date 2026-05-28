Микрокредитную организацию на Алтае оштрафовали из-за навязчивых СМС

Сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю привлекли кредитора к административной ответственности за нарушение законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

Как выяснилось, организация не соблюдала нормы закона при взыскании просроченной задолженности с гражданина. Проверка по обращению должника показала: кредитор систематически отправлял SMS на номер клиента. При этом компания намеренно не указывала в сообщениях свое полное наименование — в частности, опускала формулировку «микрокредитная организация». Помимо этого, в текстах SMS отсутствовал контактный номер кредитора — из за этого должник не мог на законных основаниях взаимодействовать с организацией. Ещё одно нарушение заключалось в том, что компания не направила гражданину своевременное уведомление о привлечении третьей стороны для решения вопроса по возврату долга.

На основании нарушений сотрудник ГУФССП оформил протокол об административном правонарушении. Действие квалифицировано по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности). По итогам рассмотрения дела юридическое лицо признали виновным. Кредитору назначили наказание в виде административного штрафа размером 100 тысяч рублей.