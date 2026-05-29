595 человек покусали клещи за прошлую неделю в Алтайском крае

Сезон активности клещей продолжается Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

За неделю в Алтайском крае от укусов клещей пострадали 595 человек. С начала эпидемического сезона, который начался 27 марта 2026 года, зарегистрировано уже 3 848 таких случаев. Больше всего укушенных — 998 человек — в Барнауле. Об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Сейчас есть 93 случая подозрения на сибирский клещевой тиф, из них восемь — у детей. Также зафиксировано 15 случаев подозрения на иксодовый клещевой боррелиоз, пять из них — у детей, и четыре случая подозрения на клещевой энцефалит, один из них — у ребёнка.

При исследовании клещей, снятых с пострадавших, в 19,2% случаев был обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, а в 6,7% — вирус клещевого энцефалита. Всем пострадавшим, укушенным заражёнными клещами, назначили профилактическое лечение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Клещи едва не покусали Ксению Бородину на Алтае