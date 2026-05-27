Ксения Бородина на Алтае. Скриншот видео из канала max.ru/BORODINA

Популярная телеведущая и блогер Ксения Бородина в эти дни вместе с подругами прилетела на Алтай.

Несколько дней назад Ксения на своих страничках в соцсетях устроила опрос на тему: куда она в этот раз собирается отправиться в путешествие. В ответах была масса вариантов, в том числе правильных. На Алтай! После съемок реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон», во время которых Бородина познакомилась со своим будущим мужем Николаем Сердюковым, для нее Горный Алтай стал особенным местом, куда она регулярно возвращается.

Однако в этот раз она взяла с собой не дочек и даже не Николая, она организовала настоящий девичник. И все бы ничего, но их путешествие с самого начала пошло не по плану:

«Ну что, рассказываю. 8 часов полета, еще 4 часа дороги, одна экстренная посадка в Казани (пассажиру стало плохо), турбулентность, и вот мы наконец-то на Алтае! Пожелайте нам хорошего отдыха», – пишет Бородина в своем канале в MAX.

Телеведущая переодевается в костюм "антиклещ". Скриншот видео из канала max.ru/BORODINA

И все же они добрались до пункта назначения. В этот раз в их расписании нет расслабляющих гламурных SPA, крутых ресторанов, дорогих турбаз и отелей. Для Ксении готовят обед в казане, жарят рыбу на костре, а вместо шелков и «лабутенов» телеведущая и ее подружки носят костюмы «антиклещ» и резиновые сапоги. А вместо дорогих блестящих престижных авто они передвигаются на грязных болотоходах.

Обед для подружек. Фото: из канала max.ru/BORODINA

Накануне участницы девичника ходили на катере по Телецкому озеру, побывали в местах славы Бородиной – там, где когда-то снимали «Последнего героя», умылись ледяной водой, а также устроили фотосессию у водопада Корбу. И вот тут-то их ждала встреча со знаменитыми алтайскими клещами.

«Ну и что вы думаете, пока я там карабкалась к водопаду, я словила два клеща!!! Хорошо, что штаны были белые, а еще один вернулся со мной до отеля. Хорошо, что впиться не успел. Потом я, конечно, уже была умнее и надела костюм антиклещ», – рассказывает Ксения своим подписчикам.

Бородина на Корбу. Скриншот видео

Куда дальше отправятся подружки, они не сообщают. Пока девушки наслаждаются видами Алтая и катаются по местам боевой славы Ксении Бородиной.

Напомним, в начале мая Горный Алтай также посетила другая известная телеведущая – Юлия Барановская. Всего три дня (и то неполных), но с массой впечатлений. По ее словам, эта поездка тоже была спонтанной и совершенно точно не гламурной – ноль макияжа и только спортивный костюм. Вместе с друзьями она успела добраться до Мультинских озер.

«Если ты на Алтае, то и за несколько дней можно прожить еще одну маленькую жизнь. Поездку не планировали от слова совсем, просто взяли и слетали», - делилась впечатлениями Юлия.

