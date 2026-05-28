В мэрии Барнаула рассказали, когда заработает городской пляж

Муниципальный пляж на острове Помазкин готовят к открытию

Жара набирает обороты. Столбик термометра в Барнауле близится к +30 градусам, но пляжный сезон еще не открыт. Где можно будет искупаться этим летом, рассказали в городской администрации.

На территории Барнаула официально утверждены 14 мест для купания, которые признаны безопасными. Это пять пляжей и девять открытых бассейнов. Их общая вместимость более 10 тысяч человек.

Пляжи:

– «Городской» (Правобережный тракт, 10);

– Кемпинг-парк на оз. Пионерское;

– Озеро Варежка (р.п. Южный);

– «Водный парк Лапа» (Гребной канал);

– «Водный мир» (Правобережный тракт, 39).

Открытые бассейны:

– «Чайка» (ул. Пионерская Долина, 4),

– «Лесные дали» (ул. Широкая просека, 17);

– «Планета Q» (Байкальская улица, 47, пос. Борзовая Заимка)

– Pool Side (ул. Жасминная, 3а);

– «Адриатика» (ул. Попова, 167);

– «Магис Спорт» (Взлетная, 25);

– СК «Обь» (ул. Папанинцев, 96);

– «Бонус 21» в парке «Арлекино» (ул. Георгия Исакова, 149А);

– Комплекс «Пляж» в парке спорта Алексея Смертина (ул.Ленинградская,7а).

В мэрии сообщили, что муниципальный пляж на острове Помазкин готовят к открытию. На данный момент контракт на благоустройство заключён, пробы воды и песка возьмут после спада уровня воды. Точная дата открытия пляжа пока неизвестна.

Кроме того, на территории города определены 25 мест, опасных для купания. Там установлены знаки «Купаться запрещено».

