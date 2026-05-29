Почти 8 тысяч пенсионеров в Алтайском крае получили доплату на уход

Почти 8 тысяч человек получают доплату

В Алтайском крае с января Социальный фонд России назначил надбавку на уход 7 840 пенсионерам. Размер выплаты в 2026 году — 1 400 рублей. Её получают те, кому исполнилось 80 лет, и впервые оформившие I группу инвалидности. Раньше для оформления требовалось договариваться об уходе, теперь это происходит автоматически. Доплату включают в страховую пенсию или пенсию по государственному обеспечению, что позволяет индексировать её вместе с основной выплатой.

Некоторые категории пенсионеров, например, военные в отставке, могут получать две пенсии. Если они обе государственные, надбавка начисляется к одной из них. Если одна пенсия государственная, а другая страховая, доплата добавляется к страховой. Управляющий региональным Отделением СФР Ольга Клиндухова отметила, что новый порядок упростил процедуру и расширил круг получателей. Пенсионерам больше не нужно обращаться в фонд — система сама определяет получателей среди восьмидесятилетних и инвалидов I группы.

Те, кто ухаживает за пожилыми людьми старше 80 лет или инвалидами I группы, могут зачесть этот период в страховой стаж. За каждый год ухода начисляется 1,8 пенсионного коэффициента. Для этого нужно подать заявление в Социальный фонд — либо после окончания срока ухода, либо после его завершения.

