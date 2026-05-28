Губернатор заявил о рекордных расходах на соцподдержку в Алтайском крае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, выступая с ежегодным отчетом о работе правительства за 2025 год на 52-й сессии АКЗС, сообщил о значительном увеличении расходов на социальную поддержку населения.

По его словам, в 2025 году на различные виды помощи жителям региона было направлено 73,5 млрд рублей, что почти на 21% превышает показатели 2024 года. Такой объем финансирования социальных программ стал максимальным за всю историю края.

Сейчас в Алтайском крае реализуется 106 мер социальной поддержки. Ими пользуются свыше 550 тысяч жителей региона.