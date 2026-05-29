Несколько логистических центров появятся в Алтайском крае

Логистические центры появятся в регионе Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае планируется построить четыре логистических центра, включая два для крупных отечественных маркетплейсов. Общий объем инвестиций составит 14,4 млрд рублей. Это следует из ответов на вопросы депутатов АКЗС к отчету губернатора.

Распределительный центр появится в Новоалтайске (инвестор – «НАДстрой»). Проект реализуется с осени 2024 года на базе бывшей воинской части. Первый этап завершен, всего планируется три очереди. Еще один проект - контейнерный железнодорожный терминал (инвестор – «Вэйлинк»). Проект начнется в 2026 году. Компания-инвестор принадлежит китайским собственникам с головным офисом в Москве. Также появится транспортно-логистический центр для «Озон» и логистический центр для «Вайлдберриз».

Новоалтайск выбран местом для строительства из-за его стратегического расположения как крупного транспортного узла с развитой дорожной и железнодорожной инфраструктурой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Губернатор Виктор Томенко отчитался о работе правительства в 2025 году