Губернатор Виктор Томенко отчитался о работе правительства в 2025 году. По итогу депутаты АКЗС большинством голосов приняли отчет главы. О ключевых моментах - в материале «КП»-Барнаул».

В начале своего доклада Виктор Томенко акцентировал внимание на миссии Алтайского края - обеспечение продовольственной безопасности страны, отдыхе и оздоровление жителей России.

- Нашими стратегическими приоритетами продолжают оставаться: качество жизни, благосостояние жителей, комфортная среда для жизни людей в гармонии с природой и окружающим миром, - отметил губернатор.

Сельское хозяйство и пищевая промышленность

«Нельзя сегодня не сказать про рекорды в сельском хозяйстве в 2025 году. 10 миллионов тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур – таких достижений в истории Алтайского края не было еще никогда. 6,7 миллионов тонн зерна и зернобобовых – это четвертое место в Российской Федерации, учитывая наши аграрные огромные регионы на юге страны. А масличных культур намолочено три с половиной миллиона тонн. Больше всех в России!», - сообщил глава региона.

Также Алтайский край продолжает занимать лидирующие позиции по производству муки и круп. И находится в числе крупнейших производителей сыра, сливочного масла и макарон. Экспорт продуктов аграрного и пищевого сектора вырос в 1,7 раза за последние пять лет.

Про СВО

Тема Специальной военной операции остается в центре внимания всей страны. В Алтайском крае в свою очередь на поддержку участников СВО и их семей в 2025 году направленно 16 миллиардов рублей. Кроме того, на территории региона действует более 80 мер поддержки.

«Получение новой профессии, квотирование рабочих мест, заключение социальных контрактов, юридическая поддержка, санаторное лечение – по всем направлениям идет работа. Будем хранить память о тех наших земляках, кто не вернулся с передовой, кто отдал свою жизнь за Родину, за будущее нашей страны», - сказал Виктор Томенко.

Социальная поддержка

По данным главы региона, власти активно работают по привлечению в регион средств из федерального бюджета через участие в госпрограммах. Губернатор привел несколько примеров:

«Получили хорошую поддержку сенаторов в решении масштабных социальных задач. В том числе, в строительстве общеобразовательной и музыкальной школ в Барнауле, в проведении капитального ремонта инфекционного корпуса Алтайского краевого центра охраны материнства и детства, в развитии социальной инфраструктуры в сельской местности», - отметил Виктор Томенко.

В прошлом году объем средств, выделенных на социальную поддержку, увеличился почти на 21% по сравнению с предыдущим годом и достиг рекордных 73,5 миллиарда рублей. Более 550 тысяч жителей региона получили поддержку.

Медицина

В системе здравоохранения в прошедшем году построены 34 объекта. Из них 2 поликлиники (в Алейске и Ребрихе) и 28 ФАПов. Отремонтировано 106 объектов.

На закупку медицинского оборудования было направлено более 1,5 миллиардов рублей. В медицину были привлечены после обучения 684 врача и 590 средних медицинских работника.

«Система здравоохранения также имеет определяющее влияние на качество жизни. И в прошлом году продолжена работа по совершенствованию всех ее звеньев, по модернизации материально-технической базы и по кадровому обеспечению отрасли», - сообщил в отчете Виктор Томенко.

Образование

В 2025 году было построено четыре новые школы: в Барнауле, селе Ларичиха Тальменского района, селе Орлово Немецкого национального района и в селе Шарчино Тюменцевского района. Капитально были отремонтированы 49 школ и 12 детских садов.

В своем выступлении губернатор отметил, что достижения педагогов Алтайского края известны по всей стране.

«Мы же, в свою очередь, активно участвуем во всех федеральных программах по обновлению школ, детских садов, колледжей и вузов», - сказал губернатор.

К слову, в федеральной программе «Земский учитель» в 2025 году приняли участие 6 учителей. А выплату в 1 миллион рублей за работу в сельской школе получили 20 педагогов.

Культура и спорт

Губернатор отметил, что работники сферы культуры провели множество мероприятий в прошлом году. А международные проекты произвели фурор в странах СНГ, Латинской Америки и Африки.

«Спасибо также хочу сказать и работникам физической культуры и спорта. Тысячи спортивных событий, сотни тысяч земляков-участников многочисленных массовых мероприятий, всероссийские старты и соревнования на площадках Алтайского края – без вашего каждодневного труда ничего этого невозможно было бы даже представить», - сказал губернатор.

Всего в регионе прошло более 1300 спортивных мероприятий.

Инвестиции и бюджет

Инвестиции в регион выросли. Один из ярких примеров – туристическая отрасль. Где прирост составил 51%.

«В целом, инвестиции в основной капитал за 2025 год составили 242 миллиарда рублей, что на 9 миллиардов больше, чем в 2024 году. Однако с учетом инфляции индекс физического объема инвестиций за год снизился до 93,2%. Суммарный рост за 3 года составил 118,6% к уровню 2022 года. И здесь у нас есть неплохие заделы на будущее», - сообщил Виктор Томенко.

Доходы консолидированного бюджета края в 2025 году достигли 239 миллиардов рублей, что на 13% превышает показатель 2024 года. Налоговые и неналоговые поступления составили 169 миллиардов рублей, также увеличившись на 13%. Расходы бюджета выросли на 20% по сравнению с 2024 годом и составили почти 257 миллиардов рублей.

«Работаем с финансами аккуратно. Решения принимаем взвешенно», - отметил губернатор.

Про дороги и ЖКХ

В 2025 году был выполнен ряд работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства: улучшено качество теплоснабжения для 84 населенных пунктов и водоснабжения для 118.

Одна из особенно важных тем для населения – дороги. Здесь, по словам губернатора, более 950 километров автомобильных дорог приведены в нормативное состояние. А важными новыми объектами дорожного хозяйства губернатор назвал развязку на пересечении Змеиногорского и Южного трактов в Барнауле, обход села Целинное и путепровод в Панкрушихинском районе. Кроме того, почти завершена реконструкция трассы «Алтайское – Ая – Бирюзовая Катунь».

Про работу созыва АКЗС

В этом году завершает работу текущий созыв АКЗС. Губернатор в финале своего отчета отдельно отметил плодотворную работу в течение пяти лет.

«Вы поддержали более 500 законопроектов по большинству жизненно важных для нашего края и для его жителей вопросов. Вам удалось сохранить лучшие традиции, сформированные в предыдущие годы. При обсуждении и решении сложных вопросов вы проявляли высокий профессионализм и гражданскую ответственность. Я благодарю депутатов фракций «Единая Россия», ЛДПР, «Коммунисты России», «Справедливая Россия», внефракционных депутатов за ваши усилия и стремление поддерживать конструктивный диалог, пусть и при наличии серьезных идеологических или политических разногласий», - сказал Виктор Томенко.

Депутаты АКЗС большинством голосов приняли отчет губернатора.

ДОСЛОВНО

Как оценили работу правительства

Александр Романенко, председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания об отчете губернатора:

«Главный итог 2025 года – при всех сложностях экономика Алтайского края работает стабильно. Валовый региональный продукт превысил 1 трлн 365 млрд рублей, объем инвестиций в основной капитал – почти 250 млрд рублей. Рост в сельском хозяйстве и отраслях промышленности дает возможность решать многие социальные вопросы и развивать инфраструктуру».

Денис Голобородько, вице-спикер краевого парламента – председатель комитета АКЗС по правовой политике и местному самоуправлению об отчете губернатора:

«В отчете Губернатора представлены реальные достижения 2025 года. Было построено 34 медицинских объекта и проведено обновление 106 существующих. Возведены четыре новые школы и отремонтированы 65 учебных заведений. Все это свидетельствует о значительном улучшении условий жизни для наших граждан».

