Уже 60-й очаг бешенства обнаружен в Алтайском крае с начала года

В одном из сел Алтайского края зафиксирована новая вспышка бешенства. Губернатор принял решение ввести карантин в населенном пункте. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.
Очередной случай заболевания выявлен в селе Хабазино Топчихинского района. Эпицентром инфекции стало частное подворье. Село признано неблагополучным, и на ближайшие 60 дней здесь будут действовать ограничительные меры.
С начала года это уже 60-й случай бешенства в крае. В прошлом году очагов было выявлено 29.
