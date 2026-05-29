НовостиПроисшествия29 мая 2026 1:52

Уже 60-й очаг бешенства обнаружен в Алтайском крае с начала года

В этот раз болезнь обнаружена в селе Хабазино
Александр Коровниченко
В селе введен карантин

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В одном из сел Алтайского края зафиксирована новая вспышка бешенства. Губернатор принял решение ввести карантин в населенном пункте. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.

Очередной случай заболевания выявлен в селе Хабазино Топчихинского района. Эпицентром инфекции стало частное подворье. Село признано неблагополучным, и на ближайшие 60 дней здесь будут действовать ограничительные меры.

С начала года это уже 60-й случай бешенства в крае. В прошлом году очагов было выявлено 29.

