До +20 опустится температура на Алтае днем 29 мая

Дожди и грозы пройдут в регионе Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае после короткого периода тепла пришло небольшое похолодание. В регионе температура опустится, а также пройдут дожди. Действует штормовое предупреждение. Об этом сообщает региональный ЦГМС.

По районам Алтайского края ожидается от +20 до +25 градусов. Пройдут кратковременные дожди, грозы, возможен и град. Ветер подует с юго-западного направления со скоростью 12-17 метров в секунду, порывы до 22 метров в секунду, а по востоку до 25 метров в секунду. Из-за осадков и сильного ветра в регионе действует штормовое предупреждение.

В Барнауле температура воздуха будет держаться на уровне от +20 до +22 градусов. Также пройдут дожди и возможны грозы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В мэрии Барнаула рассказали, когда заработает городской пляж