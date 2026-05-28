На Алтае запретили использовать искусственный интеллект в агитационных материалах

Одним из ключевых решений 52-й сессии Алтайского Заксобрания стало внесение изменений в Кодекс Алтайского края о выборах и референдумах.

Как сообщает пресс-служба АКЗС, теперь в агитационных материалах запрещено использовать голоса и изображения людей, сгенерированные искусственным интеллектом, в том числе вымышленных и умерших. Исключение касается кандидатов и лиц, которые дали согласие на использование своих изображений.

Отмечается, что мера направлена на предотвращение манипуляций в избирательном процессе.