НовостиПолитика28 мая 2026 12:32

На Алтае запретили использовать искусственный интеллект в агитационных материалах

На сессии АКЗС внесли изменения в Кодекс о выборах и референдумах
Александра САПОЖКОВА
52-я сессия АКЗС

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Одним из ключевых решений 52-й сессии Алтайского Заксобрания стало внесение изменений в Кодекс Алтайского края о выборах и референдумах.

Как сообщает пресс-служба АКЗС, теперь в агитационных материалах запрещено использовать голоса и изображения людей, сгенерированные искусственным интеллектом, в том числе вымышленных и умерших. Исключение касается кандидатов и лиц, которые дали согласие на использование своих изображений.

Отмечается, что мера направлена на предотвращение манипуляций в избирательном процессе.