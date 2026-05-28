В Барнауле вылечили французского бульдога, который облысел из-за клещей

После лечения у питомца вновь отросла шерсть. Фото: Анна Кононенко / управление ветеринарии по Барнаулу

В Барнауле сотрудники Управления ветеринарии по Барнаулу помогли породистой собаке, страдающей от облысения. Подробностями поделились на странице ведомства в VK.

Французского бульдога по кличке Юстан доставили в Центральную ветеринарную лечебницу, где у него нашли поражения кожных покровов в виде очаговой алопеции, покраснений и шелушений. Кожа была поражена на лапках, животе и мордочке, а также обладала неприятным запахом, что говорило о наличии бактериальной инфекции.

После полного осмотра у животного диагностировали генерализованный ювенильный демодекоз – заболевание, которое вызывают клещи Demodex canis. В норме такие клещи не приносят щенкам дискомфорт, но ювенильная форма говорит о незрелости иммунной системы, которая и привела к обширному распространению инфекции на теле Юстана.

В качестве лечения бульдогу назначили специальные препараты, витамины, диету и изолировали его от других животных. После лечения кожа приобрела нормальный цвет и запах, исчезли признаки воспаления, шерсть на пораженных участках начала отрастать.

По словам ветеринаров, такие случаи легко лечатся, в особенности, если вовремя оказать питомцу медицинскую помощь. Самолечение категорически запрещено, ведь это может только усугубить ситуацию и сделать заболевание хроническим.

Автор: Лилия Лыкова