Губернатор Виктор Томенко 28 мая выступит с отчётом на сессии Заксобрания

Глава края расскажет о деятельности регионального правительства за 2025 год Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 28 мая выступит с отчётом о деятельности регионального правительства за 2025 год. Это произойдёт в рамках 52-й сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания. В докладе будут также затронуты вопросы, ранее поступившие от депутатов, сообщает пресс-служба АКЗС.

Согласно подготовленным тезисам, экономика края в прошлом году демонстрировала сдержанный рост на фоне сложившейся денежно-кредитной политики. Бюджетные доходы увеличились на 13%, составив 239 млрд рублей, при этом налоговые поступления также выросли на 13%.

Расходы края на социальную поддержку граждан увеличились на 20,7% и достигли 73,5 млрд рублей. Финансирование мер помощи участникам специальной военной операции и членам их семей выросло в 2,4 раза — до 16,4 млрд рублей.

В 2025 году в регионе было построено либо отремонтировано свыше 250 различных объектов — в сферах здравоохранения, образования, культуры и спорта. Продолжались работы по обновлению коммунальной и транспортной инфраструктуры, а также газификация.

В материалах к отчёту подчёркивается, что устойчивость экономики региона обеспечивалась прежде всего сельским хозяйством. Некоторые промышленные отрасли также продемонстрировали существенный рост. Кроме того, продолжается воплощение крупных инвестиционных проектов в туристической сфере.